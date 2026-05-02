В Ростове возле Дворца спорта открыли новый светомузыкальный фонтан

Днём в тёплое время года он будет работать в обычном режиме, а вот по вечерам дополнится светомузыкальными представлениями.

Как сообщает пресс-служба правительства Ростовской области, в рамках первомайской акции «Мир-Спорт-Май» в Ростове у Дворца спорта открыли новый светомузыкальный фонтан. Уточняется, что днём в тёплое время года он будет работать в обычном режиме, а вот по вечерам дополнится светомузыкальными представлениями.

По словам министра по физической культуре и спорту Ростовской области Алексея Обвинцева, реализация подобных проектов является важным шагом на пути к формированию активного и здорового общества.

Напомним, Дворец спорта в донской столице вновь открыл свои двери в сентябре 2025 года после трёхлетнего капитального ремонта, увеличив свою вместимость до пяти тыс. зрителей при проведении игровых мероприятий и до трёх с половиной тыс. для соревнований на льду.