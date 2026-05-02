В Ржаксинском округе Тамбовской области завершают ремонт библиотеки

Межпоселенческая центральная библиотека Ржаксинского округа Тамбовской области станет модельной после модернизации по нацпроекту «Семья». Ремонтные работы в учреждении вышли на финальную стадию, сообщили в местной администрации.
После открытия в библиотеке появятся многофункциональный читальный зал с интерактивной трибуной, акустической системой и микрофонами для проведения лекций и семинаров, конференц-зал для лиц с ограниченными возможностями здоровья, компьютерный класс с ноутбуками и экозона с ультрафиолетовыми лампами для выращивания зелени.
«Преобразования призваны создать место, куда хотелось бы приходить каждый день не только за информацией, но и для отдыха, встреч с интересными людьми и полезного досуга», — отмечает директор библиотеки Елена Карташова.
Кроме того, в соответствии с дизайн-проектом изменится и геометрия пространства библиотеки. Зона абонемента станет более удобной и функциональной для посетителей, а новые мебель и оборудование в кабинетах персонала позволят создать комфортные условия для работы сотрудников. Также завершается обновление книжного фонда. Коллекция включает в себя познавательную и художественную литературу, произведения классиков и современных авторов, а также большой выбор книг для детей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.