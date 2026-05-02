Предприятия Кузбасса возместили расходы на обучение более 70 сотрудников

Три кузбасских предприятия агропромышленного комплекса компенсировали часть затрат на обучение более 70 своих сотрудников. Работа в этом направлении отвечает задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.
Господдержку получили сельхозтоваропроизводители, заключившие ученические договоры с работниками и договоры о целевом обучении. Победителями отбора признаны «МТФ Родная земля», «Кузбасский бройлер» и свинокомплекс «Чистогорский». Предприятиям за счет бюджетных средств возместили до 90% затрат на обучение работников.
«Сельхозтоваропроизводители Кузбасса заинтересованы в подготовке высококвалифицированных кадров. Они активно привлекают на практику студентов аграрных учебных заведений, обучают сотрудников, выступают в качестве партнеров при открытии агроклассов в сельских школах», — отметил заместитель председателя правительства Кемеровской области — Кузбасса — министр сельского хозяйства региона Александр Кривцов.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.