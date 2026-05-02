Вечный огонь в Шатках временно перестанет гореть

Специалисты проведут профилактические работы на мемориальном комплексе «Никто не забыт, ничто не забыто» в центре рабочего поселка Шатки, об этом сообщается в канале администрации Шатковского муниципального округа в национальном мессенджере MAX.
3 мая подача газа на факел будет временно отключена.
«После завершения работ Вечный огонь вновь загорится в память о героях», — отмечается в сообщении.
Ранее волонтеры Победы открыли набор модераторов проекта «Бессмертный полк онлайн» (16+) в Нижегородской области.