В станице Батуринской на Кубани отремонтируют Дом культуры

Капитальный ремонт Дома культуры начался в станице Батуринской Брюховецкого района Краснодарского края. Учреждение преобразится в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в районной администрации.
Подрядчик уже приступил к основным работам — строители демонтируют стены, полы и инженерные коммуникации. До конца года там отреставрируют фасад, приведут в порядок внутренние помещения, концертный зал, а для зрителей установят новые комфортные кресла.
«В нашем Доме культуры стартовали работы по обновлению здания. В рамках ремонта планируется модернизация зрительного зала, замена инженерных коммуникаций, обновление фасада и создание более комфортных условий для посетителей и творческих коллективов. После завершения работ Дом культуры станет современным и уютным пространством для проведения концертов, выставок, кружков и других мероприятий», — прокомментировала директор сельского ДК Наталия Сошникова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.