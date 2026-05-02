Калининградский зоопарк запустил трансляции из вольеров львов, выдр и трубкозуба. Наблюдать за животными можно на рутуб-канале учреждения.
«На рутуб-канале зоопарка мы наконец-то запустили трансляции сразу из трёх вольеров: как живут Тигран и Лея, Марек и Кариба: наблюдаем за выдрами, насыщенная жизнь трубкозуба Теренса», — рассказали в зоопарке.
В учреждении отметили, что наблюдать за трубкозубом Теренсом лучше вечером или ночью. В это время он ведёт особенно бодрый образ жизни. Подключиться к трансляции также можно в 15:00 — в это время проходит показательное кормление трубкозуба.
Наблюдать за животными зоопарка можно по ссылке. Если трансляция не работает — сообщайте на почту press@kldzoo.ru.