Жители Подмосковья получили более 5 тысяч знаков отличия ГТО с начала года

Свыше 5 тысяч знаков отличия получили жители Московской области с начала этого года за сдачу нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», который поддерживается госпрограммой «Спорт России», сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
«С 1 января 2026 года было присвоено 5145 знаков отличия: 4806 золотых, 220 серебряных и 119 бронзовых. Лидерами по количеству знаков среди жителей за первый квартал текущего года стали городской округ Люберцы (686 знаков), городской округ Красногорск (461 знак) и городской округ Химки (267 знаков)», — следует из сообщения.
Наличие знака отличия ГТО дает абитуриентам возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вуз, а с 1 января 2025 года можно оформить налоговый вычет за выполнение нормативов. Для участия в испытаниях необходимо зарегистрироваться на сайте gto.ru и получить допуск врача. На территории Московской области функционируют 64 центра тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне», их адреса представлены на сайте министерства.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.