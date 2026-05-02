Жители Подмосковья получили более 5 тысяч знаков отличия ГТО с начала года

Наличие знака отличия ГТО дает абитуриентам возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вуз, а с 1 января 2025 года можно оформить налоговый вычет за выполнение нормативов. Для участия в испытаниях необходимо зарегистрироваться на сайте gto.ru и получить допуск врача. На территории Московской области функционируют 64 центра тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне», их адреса представлены на сайте министерства.