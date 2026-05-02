Путин подписал закон о цифровой информсистеме в аграрной сфере

Путин подписал закон об отмене применения цифровой информсистемы в сельхоз сфере.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий использование информационной системы цифровых сервисов в сфере сельского хозяйства, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Использовать эту систему сначала планировалось с 1 января 2025 года, затем — с 1 марта 2026 года. Она предназначалась, в частности, для информирования юридических и физических лиц о мерах государственной поддержки в сфере сельского хозяйства и о подаче заявок на получение такой поддержки.

Однако прежде заявки на получение господдержки в форме субсидий принимались, регистрировались и рассматривались в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Юрлиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц информировали о проводимых отборах получателей господдержки и о ходе рассмотрения их заявок через единый портал «Госуслуг».

В связи с этим, как пояснял комитета Госдумы по аграрным вопросам, сохранение отдельной информационной системы цифровых сервисов в сфере сельского хозяйства не требовалось.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.