Нижегородская «Норманочка» стала бронзовым призёром чемпионата России по футзалу

«Норманочка» (Нижегородская область) уверенно обыграла «Аврору» из Санкт-Петербурга в «бронзовой» серии женского чемпионата России по футзалу.
После двух домашних побед «Норманочка», безусловно, сделала серьёзную заявку на завоевание наград. И подопечные Станислава Буслаева не стали откладывать дело в долгий ящик, добившись сегодня уверенной победы в городе на Неве — 5:0 (4:0).
Голы в этом матче забили: Кристина Левен, Александра Самородова, Ирина Правдина, Евгения Коваленко и Ксения Олькова.
В финальной серии до четырёх побед «Кристаллом» (Санкт-Петербург) дважды дома одолел «Лагуну-УОР» (Пенза). 2 и 3 мая игры пройдут в Пензе.
