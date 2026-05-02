Нижегородская «Норманочка» стала бронзовым призёром чемпионата России по футзалу

Наши землячки выиграли все три матча у «Авроры».

«Норманочка» (Нижегородская область) уверенно обыграла «Аврору» из Санкт-Петербурга в «бронзовой» серии женского чемпионата России по футзалу.

После двух домашних побед «Норманочка», безусловно, сделала серьёзную заявку на завоевание наград. И подопечные Станислава Буслаева не стали откладывать дело в долгий ящик, добившись сегодня уверенной победы в городе на Неве — 5:0 (4:0).

Голы в этом матче забили: Кристина Левен, Александра Самородова, Ирина Правдина, Евгения Коваленко и Ксения Олькова.

В финальной серии до четырёх побед «Кристаллом» (Санкт-Петербург) дважды дома одолел «Лагуну-УОР» (Пенза). 2 и 3 мая игры пройдут в Пензе.

6+