Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске снимают продолжение популярного сериала «Наш спецназ»

Съемки петербургской кинокомпании в Красноярске продлятся несколько недель.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске снимают продолжение популярного сериала «Наш спецназ». Петербургская компания «Триикс медиа» решила забросить в город на Енисее очередной десант своих героев. Съемки двух фильмов — «Погоня» и «Вызов» — займут несколько недель.

В «Енисей кино» поделились спойлерами. По сюжету информатор майора Кречетова бесследно исчезает в Санкт-Петербурге. Либо его похитили, либо он сам связан с преступниками. Данные геолокации его телефона приводят оперативников в Красноярск, где на его имя забронирован номер в гостинице. Соответственно, оперативная группа летит в столицу Сибири. Более того, местные силовики даже привлекают группу «Трефы» к задержанию опасного торговца оружием.

Для съемок выбрали живописные и узнаваемые локации Красноярска. В частности набережную Енисея, Столбы, тайгу. Премьера серий «Наш спецназ. Красноярск» состоится в эфире Пятого канала в новом телевизионном сезоне.