В школах Новосибирской области введут новый предмет

В школах Новосибирской области появится новый учебный предмет — «Духовно-нравственная культура России». Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
По его словам, предмет начнут вводить поэтапно. Уже со второго полугодия 2026−2027 учебного года его будут изучать ученики 5-х классов — курс рассчитан на 17 часов. С 2027—2028 учебного года занятия появятся также в 6-х и 7-х классах, где на него отведут по 34 часа.
— Предмет крайне важен, поскольку основан на изучении традиционных нравственных ценностей с опорой на утвержденный на федеральном уровне пантеон героев, — отметил Сергей Кравцов.
В настоящее время Минпросвещения уже направило в регионы методические рекомендации. Параллельно разрабатываются учебники и проводятся курсы повышения квалификации для педагогов.