В Башкирии обновят еще два участка дороги Ишимбай — Воскресенское — Мелеуз

Два участка трассы Ишимбай — Воскресенское — Мелеуз в Ишимбайском районе Башкирии приведут в нормативное состояние до конца этого года. Протяженность объектов составит 1,5 км, сообщили в региональном минтрансе.
Ремонтные работы пройдут вблизи хутора Торгаска и деревни Лесное. Там дорожники обновят асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку. Всего же в этом году в порядок приведут 6,5 км трассы Ишимбай — Воскресенское — Мелеуз в Мелеузовском и Ишимбайском районах.
«Дорога Ишимбай — Воскресенское — Мелеуз обеспечивает транспортную связь для жителей крупных и небольших населенных пунктов Ишимбайского и Мелеузовского районов. В них проживает более 160 тысяч человек. Кроме того, по этой дороге туристы добираются до Комплекса Верхоторского медеплавильного завода, который является памятником архитектуры XVIII века», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.