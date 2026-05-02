Путин подписал закон о служебном жилье для космонавтов

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому российская госкорпорация «Роскосмос» наделяется полномочиями предоставлять служебное жилье космонавтам на период их профессиональной деятельности.
Документ наделяет российскую госкорпорацию «Роскосмос» полномочиями устанавливать требования и порядок отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и предоставлять служебное жилье космонавтам на период их профессиональной деятельности.
Кроме того, принятым законом переносится срок вступления в силу ранее принятой нормы о повышении качества обслуживания лифтов в многоквартирных домах — с 1 сентября 2026 года на 1 сентября 2027 год.