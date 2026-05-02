Мост на дамбе Нижегородской ГЭС перекроют в майские праздники

Напомним, что с 2023 года на мосту дамбы стартовал капитальный ремонт переправы. На время работ там организовали реверсивное движение и установили светофор, который регулирует поток машин. Также на дамбе начал работать новый пункт весогабаритного контроля грузовиков. С его помощью будут измерять массу и габариты грузовых машин и вести фотофиксацию. При проезде через пункт контроля вес и габариты грузовиков будут определять автоматически. Если нарушение подтвердится, то информация сразу же поступит в центр обработки, а владельца авто оштрафуют на сумму до 600 тысяч рублей.