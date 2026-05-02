Путин подписал закон об особенностях концессий в здравоохранении

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении с 1 сентября 2026 года особенностей заключения и исполнения концессионных соглашений (КС), соглашений о государственно-частном или муниципально-частном партнерстве (ГЧП, МЧП) в сфере здравоохранения.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, правительство РФ будет устанавливать особенности подготовки, заключения, исполнения и изменения таких соглашений в отношении объектов здравоохранения, в том числе предназначенных для санаторно-курортного лечения. В частности, кабмин установит порядок проведения Минздравом России оценки и согласования планируемых к заключению в регионах соглашений на предмет их соответствия требованиям к размещению медорганизаций.
Кабмин установит и требования к оказанию концессионерами и частными партнерами медицинской помощи с использованием объектов соглашений, а также условия привлечения ими государственных медорганизаций в качестве третьих лиц для исполнения соглашений. А в перечень существенных условий КС по объектам здравоохранения будет включаться обоснованный объем валовой выручки, получаемой концессионером.
Медицинские организации будут обязаны соблюдать требования, касающиеся оказания платных медуслуг, а также предоставления отчетности в случае, когда объекты здравоохранения являются объектом КС, либо обеспечить соблюдение этих требований другими лицами, привлекаемыми для исполнения соглашения. Аналогичная обязанность вводится и для частных партнеров по соглашениям о ГЧП или МЧП.
Изменение существенных условий КС, концедентом по которым является регион или муниципальное образование, необходимо будет согласовывать с ФАС России лишь в случае, если это приведет к изменению условий их финансового участия. Эта норма будет распространяться и на соглашения, заключенные до вступления закона в силу.
Документ также запрещает заключать КС, соглашения о ГЧП или МЧП в отношении имущества, находящегося в оперативном управлении государственного или муниципального учреждения, которое единственное на территории муниципалитета оказывает медпомощь населению хотя бы по одному из профилей.
Кроме того, плату за медпомощь по ОМС запрещается перечислять медицинской организации — концессионеру или частному партнеру по соглашениям на счета в иностранных банках.
Органы госвласти и местного самоуправления должны будут своевременно вносить в автоматизированную госинформсистему «Управление» сведения о планируемых к заключению, реализуемых и реализованных на территории РФ соглашениях о ГЧП и МЧП. При этом они обязаны обеспечить полноту и достоверность этих сведений.