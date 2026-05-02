Приём заявок на фестиваль ArtMasters в Хабаровске продлён

Молодые авторы Дальнего Востока получили дополнительное время.

Источник: Хабаровский край сегодня

Организаторы VII сезона Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters продлили приём заявок. Теперь подать портфолио можно: до 10 мая — для основной возрастной категории; до 5 мая — для юниоров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Продление конкурса стало шансом для тех, кто ещё не завершил портфолио или не определился с компетенцией. На Дальнем Востоке подготовка участников уже в самом разгаре.

Партнёром чемпионата по компетенции «Художник-аниматор» стал международный фестиваль анимационного кино «Анимур», вокруг которого в регионе сложилась целая профессиональная анимационная среда.

Команда фестиваля проводит презентации, мастер-классы и консультации, помогая молодым специалистам подготовить заявки и улучшить портфолио. К работе подключились профессиональные аниматоры из студий «Рокотеска», «Мечталёт» и «Зелёные камнеежки». Они делятся опытом и дают участникам ценные замечания по их работам.

Также команда фестиваля провела встречи с потенциальными участниками в Хабаровском краевом колледже культуры и искусств и Полигоне креативных компетенций. Будущим участникам рассказали о специфике индустрии, ответили на вопросы и помогли лучше понять, как подготовиться к участию в чемпионате.

Этот уровень вовлечённости говорит о растущем интересе к анимации и креативным профессиям в регионе. На Дальнем Востоке складывается благоприятная среда, где начинающих специалистов поддерживают и помогают на старте.

ArtMasters — один из крупнейших чемпионатов для молодых профессионалов в области дизайна, музыки, кино, театра, цифрового искусства и медиа. В программе представлено 20 творческих компетенций. В этом году финалы в номинациях «Художник-аниматор» и «Драматург» состоятся в Хабаровске. Однако сейчас важно не место проведения, а шанс присоединиться к проекту.

Участие в ArtMasters даёт:

сертификаты до 750 000 рублей на обучение или оборудование;

стажировки в ведущих компаниях индустрии;

участие в реальных проектах;

дополнительные баллы при поступлении в профильные вузы.

Общий призовой фонд — 37,2 млн рублей. Участие бесплатное.

Подать заявку можно на официальном сайте: artmasters.ru/

Реализация такой масштабной коллаборации стала возможной благодаря поддержке комитета по внутренней политике Правительства Хабаровского края при софинансировании Фондом президентских грантов за счет средств субсидии СОНКО и Полигона креативных компетенций.

Телеграм t.me/animurfest

Сайт: animur.ru

почта: fest@animur.ru