В Челябинской области 385 автомобилей проверили на незаконные перевозки 1 мая

В Челябинской области сотрудники МВД, Росгвардии, ФСБ, таможни и Ространснадзора в длинные первомайские выходные организовали проверки транспорта. Цель мероприятия — выявление предметов и веществ, которые могут быть использованы в противоправной деятельности. За один день силовики досмотрели 385 авто, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.