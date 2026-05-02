В Челябинской области 385 автомобилей проверили на незаконные перевозки 1 мая

Меры направлены на обеспечение безопасности в период длинных выходных.

Источник: 1obl.ru

В Челябинской области сотрудники МВД, Росгвардии, ФСБ, таможни и Ространснадзора в длинные первомайские выходные организовали проверки транспорта. Цель мероприятия — выявление предметов и веществ, которые могут быть использованы в противоправной деятельности. За один день силовики досмотрели 385 авто, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Запрещенных веществ и предметов сотрудники ведомств в машинах не обнаружили. Зато задержали двух человек, находившихся в федеральном розыске, а также 15 иностранцев, которые нарушили миграционное законодательство. Трое уже выдворены за пределы России.

«За нарушение законодательства в области транспортной безопасности, правил перевозки пассажиров, а также осуществление незаконной предпринимательской деятельности к административной ответственности привлечено 7 автоперевозчиков», — добавили в ведомстве.

В ГУ МВД России по Челябинской области уточнили, что проверки продолжатся, и попросили автомобилистов отнестись к ним с пониманием.