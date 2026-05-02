В Подмосковье откроют еще 4 подстанции скорой помощи

Еще четыре подстанции скорой помощи откроют в этом году в Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
В службе скорой помощи области работают почти 10 тыс. специалистов. Для развития инфраструктуры в регионе постоянно строят новые и ремонтируют старые объекты здравоохранения. Так, в этом году откроют четыре новые подстанции скорой помощи в Ступине, Волоколамске, Можайске и Ленинском округе.
Кроме того, для медработников работает комплексная система поддержки. Медикам предоставляют земельные участки и выплаты. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что в некоторых округах действуют муниципальные меры поддержки. Так, в Балашихе ввели единовременные выплаты при трудоустройстве медиков поликлинического звена в размере 200 тыс. рублей.
«Выплату получили свыше 100 медработников. Также действует мера соцподдержки для фельдшеров скорой медицинской помощи, они могут подать заявление на предоставление служебного жилья», — добавил Брынцалов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.