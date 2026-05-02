Во всех областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

В Алматы в конце дня ожидается сильный дождь, днем гроза, ветер до 15−18 м/с. В горах Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы) днем ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер до 15−20, временами 25 м/с.
В предгорных и горных районах Алматинской области днем ожидаются сильный дождь, град, шквал. Днем на западе, юге, в предгорных и горных районах области гроза. Ветер до 15−20, временами 25 м/с. В Конаеве днем ожидается гроза, ветер до 15−20 м/с.
В Шымкенте временами ожидаются дождь, гроза, шквал, ветер до 15−20 м/с.
На западе, севере, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются дождь, гроза, шквал, местами сильный дождь и град. Ветер до 15−20 м/с. На севере области ожидается высокая пожарная опасность. В Туркестане временами ожидаются дождь, гроза, шквал, ветер до 15−20 м/с.
В горных районах области Жетысу днем ожидаются дождь и гроза. Ветер до 15−20 м/с. На западе и севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке и юге — чрезвычайная.
Ночью и утром на севере и востоке Акмолинской области ожидается туман. Ночью на западе области возможны заморозки до 2 градусов.
На западе и севере Атырауской области ожидаются дождь и гроза. Ветер до 15−20 м/с.
В Актюбинской области днем на западе и севере ожидаются небольшой дождь и гроза. Ветер до 15−18 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе днем ожидаются небольшой дождь и гроза, ветер до 15 м/с.
В Северо-Казахстанской области ожидается ветер до 15−20 м/с. Ночью на западе области возможны заморозки до 1 градуса. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидается ветер до 15−20 м/с.
В области Абай ожидается ветер до 15−20 м/с. На востоке, юге и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.
Ночью и утром на юге области Улытау ожидаются дождь и гроза. Ветер до 15−18 м/с. На востоке и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается высокая пожарная опасность.
На западе, севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром возможен туман. Ветер до 15−20 м/с. В Уральске ожидаются дождь и гроза, ночью и утром туман.
На востоке и в центре Кызылординской области ожидаются дождь, гроза, днем пыльная буря и шквал. Ветер до 15−20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Кызылорде ночью и утром ожидаются дождь и гроза, днем пыльная буря, ветер до 15 м/с.
В Костанайской области утром и днем на западе и севере ожидаются небольшой дождь и гроза. Ночью и утром возможен туман. В Костанае днем ожидаются небольшой дождь и гроза.
В Карагандинской области утром и днем на юге и востоке ожидаются дождь и гроза. Ветер до 15−20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде сохраняется высокая пожарная опасность.
Ночью на западе Павлодарской области возможны заморозки до 1 градуса. На севере, западе и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.
На западе Восточно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.
На западе, северо-западе, юге и в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, град и шквал, местами сильный дождь. Ночью и утром в горных районах возможен туман. Ветер до 15−20 м/с. В центре, на западе и севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе временами ожидаются дождь, гроза и град.
Ночью и утром на западе и в центре Мангистауской области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.