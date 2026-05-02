Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во всех областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

«Казгидромет» опубликовал штормовое предупреждение на 3 мая 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Алматы, Шымкенте и во всех семнадцати областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +11° 5 м/с 71% 756 мм рт. ст. +13°
Источник: Zakon.kz

В Алматы в конце дня ожидается сильный дождь, днем гроза, ветер до 15−18 м/с. В горах Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы) днем ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер до 15−20, временами 25 м/с.

В предгорных и горных районах Алматинской области днем ожидаются сильный дождь, град, шквал. Днем на западе, юге, в предгорных и горных районах области гроза. Ветер до 15−20, временами 25 м/с. В Конаеве днем ожидается гроза, ветер до 15−20 м/с.

В Шымкенте временами ожидаются дождь, гроза, шквал, ветер до 15−20 м/с.

На западе, севере, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются дождь, гроза, шквал, местами сильный дождь и град. Ветер до 15−20 м/с. На севере области ожидается высокая пожарная опасность. В Туркестане временами ожидаются дождь, гроза, шквал, ветер до 15−20 м/с.

В горных районах области Жетысу днем ожидаются дождь и гроза. Ветер до 15−20 м/с. На западе и севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке и юге — чрезвычайная.

Ночью и утром на севере и востоке Акмолинской области ожидается туман. Ночью на западе области возможны заморозки до 2 градусов.

На западе и севере Атырауской области ожидаются дождь и гроза. Ветер до 15−20 м/с.

В Актюбинской области днем на западе и севере ожидаются небольшой дождь и гроза. Ветер до 15−18 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе днем ожидаются небольшой дождь и гроза, ветер до 15 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер до 15−20 м/с. Ночью на западе области возможны заморозки до 1 градуса. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидается ветер до 15−20 м/с.

В области Абай ожидается ветер до 15−20 м/с. На востоке, юге и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на юге области Улытау ожидаются дождь и гроза. Ветер до 15−18 м/с. На востоке и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром возможен туман. Ветер до 15−20 м/с. В Уральске ожидаются дождь и гроза, ночью и утром туман.

На востоке и в центре Кызылординской области ожидаются дождь, гроза, днем пыльная буря и шквал. Ветер до 15−20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Кызылорде ночью и утром ожидаются дождь и гроза, днем пыльная буря, ветер до 15 м/с.

В Костанайской области утром и днем на западе и севере ожидаются небольшой дождь и гроза. Ночью и утром возможен туман. В Костанае днем ожидаются небольшой дождь и гроза.

В Карагандинской области утром и днем на юге и востоке ожидаются дождь и гроза. Ветер до 15−20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе Павлодарской области возможны заморозки до 1 градуса. На севере, западе и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе Восточно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, северо-западе, юге и в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, град и шквал, местами сильный дождь. Ночью и утром в горных районах возможен туман. Ветер до 15−20 м/с. В центре, на западе и севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе временами ожидаются дождь, гроза и град.

Ночью и утром на западе и в центре Мангистауской области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.