«Поезд здоровья» приедет в Володарский округ

С 6 по 8 мая с 09:00 до 15:00 в Володарском округе будет работать «Поезд здоровья», об этом сообщается в канале администрации округа в национальном мессенджере MAX.
Он остановится рядом с Офисом врача общей практики (п. Центральный, ул. Комсомольская, д. 2а).
Прием будут вести терапевт, кардиолог, уролог. Пациенты смогут получить направление на анализ крови, сделать флюорографию и пройти ЭКГ.
Записаться можно по телефону: 420 61 03.
