Виртуальный роман обошелся белорусу в 28 тысяч долларов

Белорус потерял 28 тысяч долларов после знакомства в интернете, рассказали в МВД.
Так, в милицию обратился белорус, который потерял внушительную сумму денег. Сначала мужчина познакомился в интернете с девушкой и в ходе виртуальных отношений девушка предложила ему заработать на криптовалюте.
Отчеты с сайтов, куда инвестировал мужчина, показывали прибыль, поэтому потерпевший вкладывал туда все больше. Однако, когда белорус захотел вывести «заработанное» всю связь с ним оборвали, платформа оказалась недоступна, как и новая знакомая.
В сумме мужчина потерял 28 тысяч долларов.
