В музей Алабина передали ископаемый коралл возрастом 300 миллионов лет

В Самарский областной историко-краеведческий музей имени Алабина передали редкую палеонтологическую находку. Это крупный фрагмент ископаемого колониального коралла, возраст которого составляет 300 миллионов лет. Как сообщили в музее, образец обнаружили на Сокском месторождении.
5 апреля во время выезда Самарского палеонтологического общества волонтер Татьяна Чулакова заметила в отвалах карьера очень большой фрагмент коралла. Позже другой доброволец Женя Миляев нашел еще один кусок. Позже выяснилось, что оба фрагмента когда-то были единым целым. 26 апреля семья Чулаковых вывезла тяжелую находку из карьера, а на следующий день передала в музей.
Ученые предполагают, что коралл относится к вымершей группе табулят, отряду сирингопориды. Эти существа играли важную роль в формировании рифов в древних морях палеозойской эры. В Самарской области их останки находят в отложениях возрастом от 387 до 295 миллионов лет. Сейчас находку ждет сложная обработка: чистка, пропитка, консервация и склеивание. После этого она займет достойное место в палеонтологической коллекции музея.