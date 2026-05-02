В музей Алабина передали ископаемый коралл возрастом 300 миллионов лет

Ученые предполагают, что коралл относится к вымершей группе табулят, отряду сирингопориды. Эти существа играли важную роль в формировании рифов в древних морях палеозойской эры. В Самарской области их останки находят в отложениях возрастом от 387 до 295 миллионов лет. Сейчас находку ждет сложная обработка: чистка, пропитка, консервация и склеивание. После этого она займет достойное место в палеонтологической коллекции музея.