18-летний волгоградец подписал контракт с войсками БПЛА

Волгоградец Дмитрий Иванчук получает профессию сварщика в колледже машиностроения и связи. В то же время он решил освоить вторую востребованную профессию — в сфере БПЛА. Чтобы познать ее азы на практике, 18-летний парень взял академотпуск и отправился служить в войска беспилотных систем России.
Новая сфера: волгоградский студент давно интересовался дронами.
Войска БПЛА — новый род войск в составе ВС РФ. Это самые технически оснащённые подразделения российской армии.
Войска беспилотных систем ведут разведку и наносят удары по технике и живой силе противника, занимаются радиоэлектронной борьбой и эвакуируют раненых с поля боя. Кроме того, они готовят операторов БПЛА — это направление одно из самых передовых, и не только в армии.
«Мне эта профессия стала интересна, как только я о ней узнал. Я много читал, изучал информацию. Понял, что сфера сейчас активно развивается, и решил, что хочу в ней участвовать», — делится Дмитрий Иванчук.
Он и раньше интересовался дронами. А, узнав, что можно оформить академотпуск и уйти служить, сделал выбор — заключил спецконтракт. Спустя год он продолжит учебу, получив льготы как участник СВО. Одна из них — возможность вне конкурса поступить в вуз.
Быть, как прадед: у Дмитрия с детства лежала душа к армии.
Родные решение Дмитрия поддержали: в их семье уже были военные.
«Возможно, поэтому и у меня и лежит душа к армии. Меня с детства увлекало всё, что связано с военной тематикой. Мама меня поддержала», — говорит Дмитрий.
Своего прадеда-фронтовика волгоградский студент не застал. Но знает, что ветеран Великой Отечественной войны прошёл всю её от начала до конца и вернулся домой с победой, а после прожил долгую счастливую жизнь.
«Я его не застал, но мама мне о нём рассказывала. И я очень им горжусь» — признаётся волгоградец.
Симулятор освоил: впереди — занятия в учебном центре.
Готовясь к службе, Дмитрий самостоятельно осваивал управление дронами на симуляторе.
«Базовые навыки я уже приобрёл — занимался по шесть-семь часов. А научиться всему можно. Теперь буду тренироваться в учебном центре», — говорит он.
Обучение занимает в среднем один месяц и входит в срок контракта. Навыки Дмитрий в виртуальной сфере ему пригодятся. После службы он планирует связать свою карьеру с БПЛА.
«Возможно, стану инструктором», — говорит он.
Условия службы — один год контракта, служба вдали от линии боевого соприкосновения в подразделениях БПЛА. При этом льготы предусмотрены как участнику СВО. Выплаты составляют от 5,6 млн в год, при заключении контракта в Волгоградской области — единовременно 3 млн рублей.
