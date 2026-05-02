Захарова заявила, что Европа «сделала традицией» финансирование терроризма

В Одессе после госпереворота на Украине в 2014 году активисты «антимайдана» в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. 2 мая его разрушили сторонники госпереворота и националисты. Атакованные укрылись в Доме профсоюзов, который радикалы подожгли, а после стреляли в тех, кто пытался спастись. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Большая часть погибших сгорела заживо.