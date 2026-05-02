Финансирование терроризма стало «традицией» в современной Европе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Её комментарий опубликован по случаю годовщины трагедии в одесском Доме профсоюзов, пишет РИА Новости в субботу, 2 мая.
Захарова отметила, что украинские власти не стремятся довести до конца расследование событий в Одессе, несмотря на публичные обещания. По её словам, отсутствие прогресса «никак не отражается» на финансовой и политической поддержке Киева со стороны европейских государств. Представитель МИД подчеркнула, что «поощрение нацизма и финансирование терроризма стало традицией в современной Европе».
В Одессе после госпереворота на Украине в 2014 году активисты «антимайдана» в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. 2 мая его разрушили сторонники госпереворота и националисты. Атакованные укрылись в Доме профсоюзов, который радикалы подожгли, а после стреляли в тех, кто пытался спастись. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Большая часть погибших сгорела заживо.
