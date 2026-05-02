Лефортовский тоннель промыли в Москве в рамках весенней уборки

Сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы завершили промывку Лефортовского тоннеля в рамках весенней уборки. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Данное сооружение, являющееся частью Третьего транспортного кольца (ТТК), как напомнил вице-мэр, проходит под рекой Яузой и Лефортовским парком. В его промывке принимала участие бригада коммунальных служб с использованием поливомоечной техники.
Соответствующие работы в тоннеле длиной 3,2 километра заняли несколько дней. Они проводились преимущественно ночью с поочередным ограничением движения на крайних полосах.
«Работы включали механическую и ручную промывку сооружения, для качественной очистки поверхностей использовали специальный щелочной раствор», — подчеркнул Бирюков.
Вместе с тем он уточнил, что всего на сегодняшний день в порядок после зимы были приведены более двух тысяч объектов, включая мосты, тоннели, пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники.
Каждое из них промывалось по специальной технологии. При этом применяемые моющие средства безопасны для здоровья людей и окружающей среды.
В рамках весенней уборки ранее были приведены в порядок столичные набережные. Работы по их подготовке к новому сезону и открытию летней навигации начались в конце марта.
Всего были очищены 82 сооружения. В частности, специалисты выполнили пескоструйную очистку и промывку чугунных перильных ограждений, а также очистили сходы к воде и прогулочные тротуары.