Белгородский дуб поборется за звание главного дерева страны

Дуб был внесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России в декабре 2015 года и получил статус памятника живой природы. Его возраст — 360 лет. Высота — 26 м, диаметр ствола на уровне груди — 1,2 м. По данным местной газеты «Вперед», с дубом связана небольшая легенда: в середине XVII века на территории нынешнего Новооскольского района «укрывались переселенцы, бежавшие от польско-шляхетского гнета». Они вырубали лес для строительства, «и только это дерево уцелело».