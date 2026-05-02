Белгородский дуб поборется за звание главного дерева страны

Власти Белгородской области выдвинули на всероссийский конкурс «Российское дерево года» дуб из Новооскольского округа. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Источник: Коммерсантъ

Власти Белгородской области выдвинули на всероссийский конкурс «Российское дерево года» дуб из Новооскольского округа. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Дуб был внесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России в декабре 2015 года и получил статус памятника живой природы. Его возраст — 360 лет. Высота — 26 м, диаметр ствола на уровне груди — 1,2 м. По данным местной газеты «Вперед», с дубом связана небольшая легенда: в середине XVII века на территории нынешнего Новооскольского района «укрывались переселенцы, бежавшие от польско-шляхетского гнета». Они вырубали лес для строительства, «и только это дерево уцелело».

Ему предстоит конкурировать с 77 деревьями из других мест страны. Конкурс «Российское дерево года» проводится с 2017 года. В нем участвуют деревья, представляющие природную, историческую и культурную ценность. Голосование стартовало 1 мая и продлится до 1 августа.

Чиновники отметили, что регион регулярно входит в число призеров конкурса. В 2017 году победу одержал дуб из поселка Дубовое, в 2023 году второе место занял «Панский дуб» из Шебекинского округа, аналогичный результат регион показал и в 2024 году с дубом «Редкодуб» из Красненского округа.

В 2021 году в Орловской области музей-заповедник Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново» лишился своей природной достопримечательности: в один из дней ураган повалил почти 200-летний Тургеневский дуб. Губернатор региона Андрей Клычков выразил слова скорби, а также отметил, что ежегодно усадьбу посещали более 100 тыс. человек, многие из которых приезжали ради дерева.