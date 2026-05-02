Капремонт Дворца спорта в Гуково завершат до 1 августа 2026 года

В Гуково капитальный ремонт Дворца спорта «Шахтер» завершат до 1 августа 2026 года. Соответствующее поручение дал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Источник: Коммерсантъ

В Гуково капитальный ремонт Дворца спорта «Шахтер» завершат до 1 августа 2026 года. Соответствующее поручение дал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Первоначально капремонт Дворца спорта планировали закончить в 2023 году. Однако в апреле 2024 года прокуратура выявила нарушения при расходовании бюджетных средств на сумму 123 млн руб. Контракт с подрядчиком, не выполнившим работы, был расторгнут.

Новый подрядчик в настоящее время проводит запуск водоснабжения, подготовку к укладке покрытия в спортивных залах и административном помещении. Строительная готовность объекта составляет 90%.

По завершению внутренних работ вокруг Дворца спорта будет установлено новое ограждение. К новому учебному году рядом с объектом оборудуют уличный спортивный комплекс.

