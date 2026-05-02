В Никитском ботаническом саду в Крыму выбрали Генерала Парада тюльпанов 2026 года. Им стал сорт Happy Generation.
Кандидат биологических наук Вера Зыкова рассказала, что Happy Generation — это голландский сорт с яркой многоцветной красотой. Белые лепестки украшены красными штрихами с золотистым основанием, напоминающими языки пламени.
В XVII веке подобные окраски появлялись из-за вирусов, уничтожавших луковицы. Лишь в 1988 году селекционеры вывели безвирусный сорт с такой же эффектной росписью. Вероятно, поэтому он получил название «Счастливое Поколение». Сегодня этот сорт считается одним из самых узнаваемых и жизнерадостных в мире. На выставке в Никитском саду он был единственным с уникальной окраской, что и привлекло внимание посетителей при выборе Генерала, как сообщили организаторы.
Всего на параде было представлено около 110 тысяч цветов 113 сортов.