В Крыму выбрали Генерала Парада тюльпанов

В XVII веке подобные окраски появлялись из-за вирусов, уничтожавших луковицы. Лишь в 1988 году селекционеры вывели безвирусный сорт с такой же эффектной росписью. Вероятно, поэтому он получил название «Счастливое Поколение». Сегодня этот сорт считается одним из самых узнаваемых и жизнерадостных в мире. На выставке в Никитском саду он был единственным с уникальной окраской, что и привлекло внимание посетителей при выборе Генерала, как сообщили организаторы.