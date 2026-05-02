В Прикамье самым опасным по случаям укусов клещей является Пермский округ

Совсем немного уступает городская зона Перми.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае треть нападений клещей на людей приходится на три территории региона. Впервые с начала сезона активности опасных насекомых лидером стал Пермский округ.

Укусы клещами зарегистрированы на 41 административной территории Прикамья. Наибольшее количество обращений приходится на Пермский округа — 66, Пермь — 62, Кунгурский округ — 36.

Общее количество обращений в медучреждения региона от пострадавших достигло 508, из которых 115 от детей. Неделей ранее показатели были следующие — 270 и 65 обращений соответственно. Нападение клещей произошло в 43% случаев произошло на придомовой территории, 29% — при посещении индивидуальных садов, 28% — при посещении леса.

Краевое управление Роспотребнадзора дополнило, по результатам лабораторных исследований снятых с пострадавших клещей один оказался инфицирован иксодовым клещевым боррелиозом. Его выявили в начале апреля.