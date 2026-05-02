Не одной корюшкой едины: чем радует петербуржцев второй Рыбный фестиваль

Как рассказывает корреспондент «МК в Питере», большинство пришло на фестиваль именно за корюшкой, но ее цена многих отталкивает. Между фургонами и прилавками так или иначе слышатся жалобы расстроенных дороговизной рыбки петербуржцев. Корюшку дешевле 400 рублей за 100 грамм найти очень сложно. Самая дорогая обойдется в 600 рублей, креветки продают по той же цене. В прошлом году на этом фестивале один килограмм корюшки можно было приобрести за 390 рублей. В 2026-м свежая рыба на развес даже дешевле — 350 рублей за килограмм.
В существенно увеличившейся зоне отдыха поставили проектор и удобные кресла. С 12 утра и до самого вечера там показывают советские фильмы. Вокруг есть большие деревянные столы с лавками. Многие пришли семьями. Наталья Ефимова рассказывает, что видела одну семью, которая взяла с собой шахматы. Она отметила, что после того, как расширили территорию фестиваля, исчезла прошлогодняя толкучка.
Некоторые не обращают внимания на рыбу и покупают мясные шашлыки, которых тут намного больше в сравнении с прошлым годом. Торговцы предлагают петербуржцам насладиться и сушеными грибами, вареньем из земляники и морошки. Но цены кусаются — за 200 грамм грибов придется отдать две тысячи рублей, а за маленькие баночки варенья — тысячу.