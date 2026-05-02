Правда, что камеры на автодорогах начинают ловить должников по алиментам?

— Правовой основой использования камер на дорогах для выявления должников по алиментам стал закон 114-ФЗ, который ввел реестр должников по алиментам как часть банков данных исполпроизводств ФССП, и закон 229-ФЗ об исполпроизводстве, который регулирует ведение публичного реестра должников и возможность взаимодействия различных ведомств для розыска имущества, — поясняет эксперт «АиФ-Волгоград», заслуженный юрист России Владимир Кудрявцев.
Отдельного закона «о камерах на алиментщиков» нет, но использование дорожных камер основано на законе о создании реестра должников и техрегламентах взаимодействия приставов с системой МВД.
В реестр попадают злостные неплательщики, привлеченные к административной или уголовной ответственности. Данные о должнике в реестре создают ему репутационные риски, а приставам облегчают применить весь спектр правового воздействия на уклониста.
Организационно решение задачи производится через заключение договора о взаимодействии между ФССП и МВД, а затем розыск должников по алиментам через использование системы «Паутина» ГИБДД. Приставы получают доступ к данным камер, что позволяет вычислять автомобили уклонистов.
Напомню: для воздействия на уклоняющихся от выплаты алиментов, в российском законодательстве предусмотрен комплекс мер — от финансовых санкций до уголовного преследования. Основная цель этих мер — сделать уклонение максимально неудобным и финансово затратным.
Эти меры направлены на принудительное изъятие средств и создание дополнительной финансовой нагрузки:
Во-первых, за каждый день просрочки начисляется пеня в размере 0,1% от суммы долга. Это эффективный способ значительно увеличить сумму долга при длительном уклонении.
Судебные приставы могут блокировать банковские карты и списывать с них средства в счет долга (до 70% от дохода). Также возможен арест и последующая продажа имущества должника на торгах, в том числе автомобиля, выявленного через систему «Паутина».
Приставы имеют право запрашивать данные в налоговой, Росреестре и банках для обнаружения скрытых доходов и имущества.
Во-вторых, приставы вправе применить к должникам ограничение личных прав — меры, ограничивающие свободу передвижения и привычный образ жизни:
Запрет на выезд за границу ограничивает путешествия и особенно чувствителен для должников, ведущих бизнес с зарубежными партнерами.
Если сумма долга превышает 10 000 рублей, пристав может временно ограничить право управления автомобилем. Мера не применяется, если вождение — единственный источник дохода или необходимо по инвалидности.
Наконец, в-третьих, применяются меры юридической ответственности при систематическом уклонении без уважительных причин:
Административная (ст. 5.35.1 КоАП РФ) наступает при неуплате алиментов более двух месяцев. Грозит обязательными работами до 150 часов, арестом до 15 суток или штрафом в 20 000 рублей.
Уголовная (ст. 157 УК РФ) — если после административного наказания должник продолжает не платить алименты, ему грозит до одного года лишения свободы или принудительные работы.
Для исключения из реестра должников по алиментам необходимо полностью погасить задолженность, включая исполнительский сбор (штраф за просрочку), и подтвердить это документально судебному приставу, он выносит постановление о прекращении дела. После поступления денег на депозит ФССП сведения из реестра удаляются, так как долг считается закрытым.