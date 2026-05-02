Тульские разработчики стали победителями хакатона TulaHack

Участники из Тулы стали победителями 12-го хакатона TulaHack, который прошел в Тульском государственном университете с 17 по 19 апреля в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития и связи Тульской области.
Соревнования объединили более 250 участников из 29 регионов страны. В течение 40 часов команды решали кейсы от 16 компаний-партнеров.
Победившая команда «СиД» представила проект «ЭТНО» — онлайн-платформу для популяризации культуры и промыслов народов России с использованием игровых механик. Призерами хакатона стали рязанские команды Energy-Team и BiTech, которые презентовали платформу с геймификацией культурных событий и сервис для подготовки к собеседованиям с использованием искусственного интеллекта.
«Тульские команды традиционно показывают сильный уровень подготовки, и победа на TulaHack — закономерный результат этой работы. Минцифры региона поддерживает такие форматы, потому что именно здесь появляются реальные решения и формируются команды, способные развивать цифровую экономику», — отметил заместитель министра цифрового развития и связи региона Роман Борисов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.