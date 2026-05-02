Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В этом курортном сезоне Геленджик планирует принять более 4,5 млн туристов

Для отдыхающих будут работать около 3 тыс. объектов размещения.

Источник: Национальные проекты России

Более 4,5 млн гостей планирует принять Геленджик в этом курортном сезоне, что на 3% выше показателей прошлого года, рассказал глава города Алексей Богодистов. Развитие внутреннего туризма ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Для отдыхающих будут работать около 3 тыс. объектов размещения. Это 90 крупных санаториев и пансионатов, включая 16 детских лагерей, и более 2,9 тыс. отелей, кемпингов и гостевых домов. Также летом в Геленджике будут работать 73 пляжа.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель уже посетил курорт и оценил состояние пляжей. По всей акватории — от Архипо-Осиповки до Кабардинки — Роспотребнадзор отслеживает качество морской воды. Для этого установлены 22 мониторинговые точки, 13 из которых находятся в Геленджикской бухте.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.