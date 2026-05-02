В этом курортном сезоне Геленджик планирует принять более 4,5 млн туристов

Более 4,5 млн гостей планирует принять Геленджик в этом курортном сезоне, что на 3% выше показателей прошлого года, рассказал глава города Алексей Богодистов. Развитие внутреннего туризма ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Для отдыхающих будут работать около 3 тыс. объектов размещения. Это 90 крупных санаториев и пансионатов, включая 16 детских лагерей, и более 2,9 тыс. отелей, кемпингов и гостевых домов. Также летом в Геленджике будут работать 73 пляжа.
Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель уже посетил курорт и оценил состояние пляжей. По всей акватории — от Архипо-Осиповки до Кабардинки — Роспотребнадзор отслеживает качество морской воды. Для этого установлены 22 мониторинговые точки, 13 из которых находятся в Геленджикской бухте.
