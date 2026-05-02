Новосибирцы смогут присоединиться к «Бессмертному полку» очно и онлайн

В Новосибирске 9 мая состоится акция «Бессмертный полк», и в этом году у жителей будет возможность присоединиться как к очному, так и к онлайн-формату.
Для участия через интернет необходимо загрузить фотографию и сведения о ветеране или труженике тыла. Подать заявку можно на официальном сайте акции, в мини-приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также в мессенджере «МАКС».
Что касается традиционного шествия, оно начнётся сразу после военного парада, стартующего в 10:00 на площади Ленина. Построение колонны запланировано на 9:00 у часовни Николая Чудотворца на Красном проспекте. Онлайн-шествие пройдёт 9 мая в 12:00 по местному времени — его трансляция будет организована на сайте проекта и на уличных экранах по всей стране.