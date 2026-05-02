В Волгоградской области 198 точек Wi-Fi внесли в цифровой помощник в «Макс»

Цифровая платформа «Сервис учета Wi-Fi», доступная в мессенджере «Макс», теперь отображает 198 точек беспроводного доступа, которые были установлены в малых населенных пунктах Волгоградской области в ходе первой волны программы «Устранение цифрового неравенства» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в региональном комитете информационных технологий.
Включение точек доступа в общедоступный реестр позволяет жителям быстро узнать местонахождение ближайшей зоны бесплатного интернета, а профильным ведомствам — осуществлять качественный контроль за работоспособностью оборудования.
«Мы продолжаем работу по систематизации всех цифровых активов региона. Включение 198 точек доступа, установленных на первом этапе проекта устранения цифрового неравенства, в наш интерактивный сервис в мессенджере “Макс” — это важный шаг к полной прозрачности ИТ-инфраструктуры. В ходе нацпроекта “Экономика данных и цифровая трансформация государства” мы строим систему управления, основанную на достоверной информации. Теперь каждый житель даже самого отдаленного хутора может увидеть свою точку доступа на карте, а мы, в свою очередь, получаем качественный массив данных для дальнейшего устранения цифровых барьеров и повышения доступности связи во всем регионе», — отметил заместитель председателя регионального комитета информационных технологий Вячеслав Заварухин.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.