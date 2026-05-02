В Волгоградской области 198 точек Wi-Fi внесли в цифровой помощник в «Макс»

«Мы продолжаем работу по систематизации всех цифровых активов региона. Включение 198 точек доступа, установленных на первом этапе проекта устранения цифрового неравенства, в наш интерактивный сервис в мессенджере “Макс” — это важный шаг к полной прозрачности ИТ-инфраструктуры. В ходе нацпроекта “Экономика данных и цифровая трансформация государства” мы строим систему управления, основанную на достоверной информации. Теперь каждый житель даже самого отдаленного хутора может увидеть свою точку доступа на карте, а мы, в свою очередь, получаем качественный массив данных для дальнейшего устранения цифровых барьеров и повышения доступности связи во всем регионе», — отметил заместитель председателя регионального комитета информационных технологий Вячеслав Заварухин.