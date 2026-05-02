В МЧС напомнили об ограничениях, действующих при особом противопожарном режиме

Под запрет попадает любой открытый огонь — включая мангалы и костры.

Источник: Клопс.ru

При введении особого противопожарного режима в регионе полностью запрещается использование мангалов и открытого огня для приготовления пищи. Об этом говорится в памятке МЧС России, пишет РИА Новости.

В документе уточняется, что особый противопожарный режим вводится решением региональных властей или муниципалитетов при повышении уровня пожарной опасности. В этот период действуют строгие ограничения: запрещено выжигать сухую растительность, посещать леса, а также разжигать мангалы и любые приспособления, где используется открытый огонь.

Штрафы за разведение костров в условиях режима повышены по статье 20.4 КоАП РФ: для граждан — до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч, для юридических — до 800 тысяч. Кроме того, нарушителю могут предъявить требование компенсировать ущерб, нанесённый чужому имуществу. В случае причинения тяжкого вреда здоровью человека наступает уголовная ответственность по статье 219 УК РФ.

В Калининградской области с 28 апреля введён запрет на посещение лесов.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше