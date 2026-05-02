В МЧС напомнили об ограничениях, действующих при особом противопожарном режиме

Штрафы за разведение костров в условиях режима повышены по статье 20.4 КоАП РФ: для граждан — до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч, для юридических — до 800 тысяч. Кроме того, нарушителю могут предъявить требование компенсировать ущерб, нанесённый чужому имуществу. В случае причинения тяжкого вреда здоровью человека наступает уголовная ответственность по статье 219 УК РФ.