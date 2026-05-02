Музей под открытым небом «Хохловка» перешел на летний режим работы

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» сообщил о переходе с 1 мая на летний режим работы. Также изменилось расписание автобусного маршрута № 340 «Пермь — Хохловка — Пермь».
Новый режим работы с 1 мая по 31 октября 2026 года: ежедневно — с 10:00 до 18:00, последний понедельник месяца — санитарный день. Вход в музей — до 17:00.
Расписание движения автобуса маршрута № 340: с Автовокзала в Перми — 06:05, 8:30, 10:30, 13:30, 15:00, 16:00, 18:05; из Хохловки — 07:20, 10:00, 12:00, 14:45, 16:40, 18:00, 19:20.
В майские праздники: 8 мая — предпраздничный день с сокращением времени работы на 1 час, кассы — до 16:00; 3 мая и 9−11 мая — с 10:00 до 18:00, кассы — до 17:00.