В Навашине пройдут патриотические мероприятия ко Дню Победы

Подготовку к празднованию 81-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов обсудили на заседании оргкомитета в Навашине, об этом сообщается в канале администрации муниципального округа Навашинский в национальном мессенджере MAX.
В целях безопасности «Бессмертный полк» (0+) вновь пройдет в альтернативном формате. Также будут проведены акции «Окна Победы» (0+), «Георгиевская ленточка» (0+), «Вахта Памяти» (0+) и другие.
«В сельских населенных пунктах возле обелисков пройдут патриотические мероприятия (0+). На территориях, где нет стационарных клубных учреждений, с 5 мая будет работать выездная агитбригада», — отмечается в сообщении.
6 и 7 мая у мемориалов на территории предприятий «Окская судоверфь» и «НЗСМ», возле Братской могилы на Липненском кладбище также состоятся патриотические мероприятия (0+).
9 мая ключевыми событиями станут патриотическое мероприятие «Твой голос, Победа, звучит сквозь года» (0+) у Мемориала Славы в Калининском микрорайоне, театрализованная концертная программа «Память пылающих лет…» (0+) в парке «Озеро Зеленое» и праздничный концерт «Сквозь годы, опаленные войной» (0+) в большом зале Дворца культуры.
