Глава Кубани назвал штатной паводковую ситуацию в регионе

По словам Вениамина Кондратьева, уровень воды в реках не превышает опасных отметок в районах, где прогнозировались сильные осадки. Дожди могут усилиться в ближайшие несколько суток, согласно актуальным прогнозам синоптиков.
«Мы должны быть готовы к развитию различных сценариев», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.
Губернатор региона отметил, что на реках осуществляется визуальный контроль уровня воды. На случай возникновения чрезвычайной ситуации в виде подтоплений подготовлены пункты эвакуации.
