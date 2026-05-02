Глава Кубани назвал штатной паводковую ситуацию в регионе

Паводковая ситуация в Краснодарском крае оценивается как штатная, об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе заседания комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Источник: Коммерсантъ

По словам Вениамина Кондратьева, уровень воды в реках не превышает опасных отметок в районах, где прогнозировались сильные осадки. Дожди могут усилиться в ближайшие несколько суток, согласно актуальным прогнозам синоптиков.

«Мы должны быть готовы к развитию различных сценариев», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Губернатор региона отметил, что на реках осуществляется визуальный контроль уровня воды. На случай возникновения чрезвычайной ситуации в виде подтоплений подготовлены пункты эвакуации.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
