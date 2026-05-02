Красноярская швейная фабрика оптимизирует рабочие процессы

Швейная фабрика «Артемида» из Красноярска увеличит производительность труда в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в агентстве развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.
Ведущий производитель постельных принадлежностей в Сибирском федеральном округе рассчитывает увеличить выработку сотрудников, сократить время производства и создать эффективные рабочие места.
Компания реализует полный цикл: от швейного и стегального этапов до наполнения изделий. Сотрудники уже прошли обучение и вместе с экспертами регионального центра компетенций приступили к диагностике процесса производства стеганых одеял, поиску потерь и внедрению методик бережливого производства.
Как отметил руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства края Роман Мартынов, предприятие рассчитывает повысить производительность как минимум на 5% в год. Проект будет действовать до июля 2026 года.
Напомним, для участия в проекте компании могут подать заявку на портале Регионального центра компетенций Красноярского края или платформе производительность.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.