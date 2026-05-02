С профессором ВолгГТУ Алексеем Яковлевым простились в Волгограде

Профессора кафедры автоматизация производственных процессов Волгоградского государственного технического университета Алексея Яковлева проводили в последний путь 2 мая.
Алексей Андреевич ушел из жизни в возрасте 65 лет.
Выпускник Волжского политехнического института, он начал свой трудовой путь мастером на предприятия «Баррикады». А после занялся преподавательской деятельностью.
«В 2008 году он защитил докторскую диссертацию. Разработал уникальные курсы по программированию и методам инженерного творчества, воспитал несколько поколений инженеров», — говорится в некрологе.
Коллеги и ученики будут помнить его как выдающегося учёного и мудрого наставника.
