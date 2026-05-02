Донские власти сократят финансовую поддержку ФК «Ростов» и ХК «Ростов»

На 2026 год в бюджете Ростовской области для поддержки двух спортивных клубов — футбольного и хоккейного, имеющих одинаковое название «Ростов», запланировано всего 500 млн рублей. Об этом, ссылаясь на министерство по физической культуре и спорту Ростовской области, сообщает издание donnews.ru. Если сравнить с 2025 годом, то сумму сократили почти вдвое.
В частности, в 2024 году футболисты получили 750 млн рублей, а хоккеисты — 100 млн. В прошлом году футбол снова получил 750 млн, а хоккей — 150 млн рублей. Общие суммы составили соответственно 850 и 900 млн рублей. А теперь всего 500 млн.
Как именно будут распредять между двумя спортивными клубами 500 млн рублей пока неизвестно. Конкретные суммы финансирования каждого клуба определят посредством конкурсного отбора.