Донские власти сократят финансовую поддержку ФК «Ростов» и ХК «Ростов»

На 2026 год в бюджете Ростовской области для поддержки двух спортивных клубов — футбольного и хоккейного, имеющих одинаковое название «Ростов», запланировано всего 500 млн рублей. Об этом, ссылаясь на министерство по физической культуре и спорту Ростовской области, сообщает издание donnews.ru. Если сравнить с 2025 годом, то сумму сократили почти вдвое.