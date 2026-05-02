На Алтае обновят еще часть дороги Рубцовск — Угловское — Михайловское

Отрезок протяженностью более трех километров расположен в Угловском районе.

Еще один участок дороги Рубцовск — Угловское — Михайловское отремонтируют в этом году в Угловском районе Алтайского края в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Дорожники проведут работы на отрезке с 83-го по 86-й км. Специалисты уже выполняют фрезерование старого покрытия. После этого они укрепят основания полотна цементом и уложат два слоя асфальтобетона, а также нанесут износостойкую разметку из термопластика.

«Для жителей четырех районов — Рубцовского, Угловского, Егорьевского и Михайловского — эта дорога имеет жизненно важное значение, так как является связующим звеном. Именно по ней жители из села Угловское и ближайших сел ежедневно едут в больницы, учебные заведения и краевой центр. После завершения работ путь до Рубцовска и Барнаула станет не только быстрее, но, прежде всего, безопаснее», — отметил генеральный директор подрядной организации Игорь Левин.

Напомним, в прошлом году на автомобильной дороге Рубцовск — Угловское — Михайловское по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обновили участки в Угловском и Рубцовском районах.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.