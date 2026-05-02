Футболисты ФК «Ростов» обыграли «Динамо» (Махачкала) в матче 28-го тура РПЛ

2 мая футболисты ФК «Ростов» на выезде сразились с ФК «Динамо» (Махачкала). Матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги прошел на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Счет — 1:2 (0:1).
В первом тайме, на 22-й минуте, желтую карточку получил игрок ФК «Динамо» Хазем Мастури, а на 28-й минуте команде засчитали автогол. После этого счет оказался 0:1 в пользу Ростова-на-Дону.
Сравнять счет хозяева смогли только во второй части игры. На 60-й минуте пенальти оформил Гамид Агаларов. Затем, на 77-й минуте, встречи гол забил Роналдо, это снова вывело ФК «Ростов» вперед (1:2). В добавочное время предупреждение получили Тимур Сулейманов, Рустам Ятимов и Данила Прохин (ФК «Ростов»).
Подпишись на нас в MAX и Telegram.