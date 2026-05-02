В подмосковной деревне Юрлово откроют школу на 1100 мест

Строительство школы на 1100 мест завершат в деревне Юрлово городского округа Химки в третьем квартале этого года. Работы проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области (Главгосстройнадзоре).
Готовность объекта площадью почти 14 тыс. кв. м уже достигла 65%. Внутри здания разместят не только учебные кабинеты, но и три специализированные мастерские. В одной из них учащиеся смогут осваивать работу по дереву и металлу, вторая будет предназначена для обработки тканей, а третья — для уроков кулинарии.
Также в школе оборудуют два спортивных зала и актовый зал со сценой и костюмерными. Для самых маленьких откроют полноценные помещения групп продленного дня. Кроме того, в здании появится современный пищеблок.
У входа в школу сделают отдельную зону ожидания для родителей, а на прилегающей территории — футбольное поле, беговую дорожку, столы для настольного тенниса, полосу препятствий и площадки для прыжков как в длину, так и в высоту. Также высадят деревья, кустарники, разобьют цветники и газоны. Кроме того, на территории появится участок, где ученики смогут ухаживать за растениями самостоятельно.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.