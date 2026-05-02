Волгоград вошел в пятерку популярных турнаправлений на майские праздники

Волгоград вошел в пятерку самых популярных направлений для туристов на майские праздники. По данным сервиса «Авито Путешествия», город-герой занял четвертое место в регионе.

Тройку лидеров заняли Казань, Санкт-Петербург и Москва. Пятерку замкнул Нижний Новгород. Для своих поездок туристы чаще всего выбирают однокомнатные квартиры для проживания. При этом посуточное жилье особенно востребовано у семей с двумя детьми.

Примечательно, что планирования путешествий россияне начинаю в среднем за 46 дней до поездки. Посуточное жилье и номера в отелях бронируют в среднем на две ночи, что связано с короткими майскими в этом году.