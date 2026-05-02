Воронежские культурные проекты выиграли 20 млн в конкурсе Президентского фонда

В январе «Ъ-Черноземье» писал, что среди самых дорогих заявок от Воронежской области на второй конкурс 2026 года были проекты, связанные с популяризацией в регионе созданного в эпоху Алексея Гордеева института территориального общественного самоуправления (ТОС) и лично экс-губернатора. Поддержки они не получили. Один из проектов предполагал, что за более чем 10 млн руб. могут снять фильм, чтобы запечатлеть «основоположников ТОС» и записать эксклюзивное интервью с бывшим главой региона, а ныне вице-спикером Госдумы, новый созыв которой будет избираться в сентябре.