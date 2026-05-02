Воронежские культурные проекты выиграли 20 млн в конкурсе Президентского фонда

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) подвел итоги второго грантового конкурса 2026 года. От Воронежской области на конкурс поступило 116 заявок. Девять из них стали победителями. Как сообщили в региональном проектном офисе ПФКИ, общая сумма завоеванных грантов составила 20,5 млн руб. Реализация проектов начнется с июня этого года. Инициативы направлены на "развитие талантов детей и молодежи, сохранение исторической памяти и определение культурной идентичности сельских поселений Воронежской области.
Самый крупный в регионе грант в размере 5,7 млн руб. завоевала автономная некоммерческая организация Общественный центр социальных инициатив (АНО ОСЦИ) «Ностальгия». Финансирование направят на организацию и проведение фольклорно-ремесленного фестиваля «Русь песенная, Русь мастеровая 2.0» на территории Воробьевского района. Проект предполагает «приглашение фольклорных коллективов, специалистов в области культуры, мастеров народных промыслов и ремесел Воронежской области, других регионов РФ и ближнего зарубежья».
По данным Rusprofile, АНО ОСЦИ «Ностальгия» зарегистрировано в селе Затон Воробьевского района Воронежской области и действует с марта 2022 года. Данные об учредителях отсутствуют в едином госреестре юрлиц. Директором организации является Галина Гупалова. В социальных сетях АНО указано, что «Ностальгия» «участвует в развитии инфраструктуры и благоустройства села».
Победили также следующие воронежские заявки:
Централизованная библиотечная система Воронежа с проектом «Стукалинские чтения». Размер гранта — 673,8 тыс. руб.;
АНО по изучению, сохранению и популяризации историко-культурного и природного наследия «Центр изучения и охраны пещер» с проектом «Стены говорят». Размер гранта — 3,5 млн руб.;
театральная компания «Новый театр» с проектом «Практика взросления». Размер гранта — 699,5 тыс. руб.;
поворинское отделение «Воронежской областной общественной организации всероссийского общества инвалидов» с проектом «Пуховая канитель». Размер гранта — 986,5 тыс. руб.;
АНО «Воронежский центр культурных инициатив» с проектом «Всероссийская летняя академия». Размер гранта — 1,5 млн руб.;
АНО поддержки культуры и творчества «Вдохновение» с проектом «Барокко в Воронеже: музыкальные сезоны у истоков Российского флота». Размер гранта — 2,1 млн руб.;
воронежское отделение «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» с проектом «От Скифов до Русичей». Размер гранта — 3,3 млн руб.;
воронежское отделение «Союза архитекторов России» с проектом творческого фестиваля «Зодчество. Дети». Размер гранта — 2,1 млн руб.
Всего же по итогам независимой экспертизы ПФКИ будут поддержаны 725 проектов из 87 регионов России на общую сумму почти 4,2 млрд руб. Уровень софинансирования со стороны заявителей вырос и составляет 131% — в качестве собственного вклада в реализацию инициатив победители конкурса намерены привлечь порядка 5,5 млрд руб. По количеству поддержанных проектов рейтинг регионов возглавили Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Белгородская область и Удмуртская Республика.
В январе «Ъ-Черноземье» писал, что среди самых дорогих заявок от Воронежской области на второй конкурс 2026 года были проекты, связанные с популяризацией в регионе созданного в эпоху Алексея Гордеева института территориального общественного самоуправления (ТОС) и лично экс-губернатора. Поддержки они не получили. Один из проектов предполагал, что за более чем 10 млн руб. могут снять фильм, чтобы запечатлеть «основоположников ТОС» и записать эксклюзивное интервью с бывшим главой региона, а ныне вице-спикером Госдумы, новый созыв которой будет избираться в сентябре.
