В Москве промыли Лефортовский тоннель

В Москве провели промывку Лефортовского тоннеля в рамках весенней уборки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели промывку Лефортовского тоннеля в рамках весенней уборки, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В общей сложности привели в порядок после зимы более 2 тысяч объектов — мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Провели промывку Лефортовского тоннеля, который является частью Третьего транспортного кольца и проходит под рекой Яузой и Лефортовским парком», — рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что работы выполнила бригада коммунальных служб, была задействована поливомоечная машина.

«Промывка тоннеля длиной 3,2 километра заняла несколько дней, ее проводили преимущественно в ночное время с поочередным перекрытием крайних полос движения. Работы включали механическую и ручную промывку сооружения, для качественной очистки поверхностей использовали специальный щелочной раствор», — отметил он.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что каждое сооружение в столице промывали после зимы по специальной технологии, применяемые моющие средства и растворы полностью безопасны для людей и окружающей среды.