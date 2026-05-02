С вековым юбилеем поздравили ветерана войны в Сосновском округе

Григорий Скрипов родился в Баландино, сейчас живет в поселке Солнечном. На войну его забрали в 1943 году. Он участвовал в освобождении от немцев деревень и городов Восточной Пруссии, кровопролитных боях за Кенигсберг (сейчас Калининград). После Победы участвовал в войне с Японией.