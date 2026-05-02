В КВН выразили соболезнования из-за гибели Елены Рыбалко в Сочи

В Клубе веселых и находчивых выразили соболезнования близким и семье участницы команды «Утомленные солнцем» Елены Рыбалко.

Источник: Российская газета

«С глубоким прискорбием сообщаем, что трагически погибла Елена Рыбалко — яркая, талантливая участница команды “Утомленные солнцем”, — говорится в сообщении.

Там добавили, что гибель Елены — невосполнимая утрата для всех, кто знал эту замечательную девушку.

«В этот трудный час мы разделяем боль родных и всех, кому посчастливилось быть знакомым с Еленой», — продолжили в КВН.

Накануне в Адлерском районе Елену насмерть сбил 44-летний водитель автомобиля Toyota. Она переходила проезжую часть в неположенном месте.

Елена Рыбалко выступала в сочинской команде «Утомленные солнцем» в Высшей лиге в 2000-х годах, а затем принимала участие в юбилейных играх.