В КВН выразили соболезнования из-за гибели Елены Рыбалко в Сочи

«С глубоким прискорбием сообщаем, что трагически погибла Елена Рыбалко — яркая, талантливая участница команды “Утомленные солнцем”, — говорится в сообщении.
Там добавили, что гибель Елены — невосполнимая утрата для всех, кто знал эту замечательную девушку.
«В этот трудный час мы разделяем боль родных и всех, кому посчастливилось быть знакомым с Еленой», — продолжили в КВН.
Накануне в Адлерском районе Елену насмерть сбил 44-летний водитель автомобиля Toyota. Она переходила проезжую часть в неположенном месте.
Елена Рыбалко выступала в сочинской команде «Утомленные солнцем» в Высшей лиге в 2000-х годах, а затем принимала участие в юбилейных играх.